Лукашенко: В отношениях Украины и Запада возник заметный конфликт
В отношениях между Западом и Украиной произошел заметный конфликт, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Перекрыли границу, безмозглую политику проводят", - отметил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций органов безопасности и разведслужб стран СНГ в Минске. Он добавил, что разного рода ошибки совершают все, "но нужно уметь вовремя остановиться".
Лукашенко напомнил о западной поддержке Киева. По его словам, в личной беседе с президентом Украины он предупреждал Зеленского, что помощь рано или поздно закончится, "возникнет какая-нибудь заварушка". Среди таких причин белорусский лидер назвал ближневосточный кризис и внутреннюю ситуацию в США.
Президент Беларуси напомнил, что Москва и Минск готовы к переговорам и никогда не отказывались от них. "Тогда Зеленского сдерживал Запад. Сегодня они кивают на него. Они за шасси будут держаться и падать на аэродром", - заключил Лукашенко.