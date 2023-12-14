Лукашенко: В отношениях Украины и Запада возник заметный конфликт

В отношениях между Западом и Украиной произошел заметный конфликт, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Перекрыли границу, безмозглую политику проводят", - отметил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций органов безопасности и разведслужб стран СНГ в Минске. Он добавил, что разного рода ошибки совершают все, "но нужно уметь вовремя остановиться".

Лукашенко напомнил о западной поддержке Киева. По его словам, в личной беседе с президентом Украины он предупреждал Зеленского, что помощь рано или поздно закончится, "возникнет какая-нибудь заварушка". Среди таких причин белорусский лидер назвал ближневосточный кризис и внутреннюю ситуацию в США.