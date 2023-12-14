Еврочиновники усомнились в дальнейшем расширении ЕС

В Европейском союзе (ЕС) все чаще звучат сомнения в перспективах дальнейшего расширения объединения. Об этом пишет Financial Times.

© Lenta.ru

В колонке для издания директор Центра европейских реформ Чарльз Грант отмечает, что в институтах ЕС сомневаются в возможности вступления новых членов в объединение, несмотря на уверенные заявления лидеров Евросоюза.

Еврочиновники усомнились в потребности приема нынешних претендентов на вступление, в том числе и Украины. В ЕС опасаются коррупции и автократических тенденций в стране.

Также озвучивается потребность в институциональной реформе объединения, в том числе отмена вето по ряду вопросов. Например, Германия планирует добиться отмены вето по внешнеполитическим вопросам.