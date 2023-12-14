Лукашенко констатировал полную деградацию международных структур

На полную деградацию ряда международных структур - от ОБСЕ до Красного Креста обратил внимание президент Беларуси, выступая 14 декабря на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества.

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Александр Лукашенко назвал символичным сам факт того, что в эпоху войн и политических катаклизмов очередная экспертная встреча проходит в Минске, подчеркнув, что даже несмотря на политическое и санкционное давление со стороны Запада, и прежде всего США, партнеры продолжают успешно "развивать мирное стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости".

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Правда, признал белорусский руководитель, к сожалению ситуация не становится безопаснее. "Растет напряженность в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны. И не только прокси".

Он обратил также внимание и на активность зарубежных спецслужб на территории Беларуси. "Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов".

Констатировав полную деградацию ряда международных структур, включая и Организацию по запрещению химического оружия, президент заявил, что все они "превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков". Он считает абсолютным абсурдом и выделение Европейским фондом мира средств на войну на Украине.

А говоря об одной из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников, Лукашенко отметил, прежде всего, их стремление к дезинтеграции постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга. В этой связи он дал понять, что "мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. И нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается".

Более того, разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания.

В таких условиях, по словам президента, возрастает роль специальных служб, "важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз". Особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов.