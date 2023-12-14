В Молдавии заявили о решительном движении к сближению с ЕС

Кишинев будет решительно двигаться к сближению с Европейским союзом (ЕС) после решения его лидеров начать переговоры о приеме в свой состав Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, пишет ТАСС.

По его словам, Кишинев начинает переговоры о вступлении в объединение. «Мы знаем, что нам нужно делать, мы полны решимости продолжать реформы, чтобы как можно скорее стать частью большой европейской семьи», — подчеркнул Речан.