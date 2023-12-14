Финские пограничники не стали убирать сугробы на въезде на КПП

Въезжающие из России в Финляндию сами убирали снег на открывшемся 14 декабря контрольно-пропускном пункте (КПП) Торфяновка. Об этом рассказало издание «Фонтанка».

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«Финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП, и чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать», — пишет издание.

Отмечается, что в сторону РФ после открытия КПП в первые часы скопилось около 40 машин. Издание отмечает, что пропуск автомобиля занимает примерно 15 минут у финской стороны.

14 декабря власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Движение началось через пункты пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала». Решение об этом было принято на заседании кабинета министров Финляндии. Оба КПП будут открыты на один месяц, до 14 января 2024 года.

До этого сообщалось, что компания Lux Express с четверга, 14 декабря, запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга.