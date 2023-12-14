Politico: Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Некоторые лидеры европейских стран готовы пойти на уступки перед Будапештом и отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до весны. Об этом пишет издание Politico.

Собеседники издания говорят, что лидеры некоторых стран настаивают на переговорах в марте. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отложить процесс на более долгий срок.

Главы государств и правительств ЕС планируют обсуждать начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к блоку на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим делам Балаж Орбан заявил, что членство Украины в ЕС по-прежнему является "красной линией" для Венгрии. Министр по делам ЕС Янош Бок отмечал, что Будапешт призывает отложить переговоры до лета 2024 года.