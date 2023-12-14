Лукашенко: Западные спецслужбы забрасывают в Беларусь агентов-террористов

"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов засылают. Пытаются создать экстремистские ячейки", - сказал белорусский президент. ТАСС