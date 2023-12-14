Премьер Швеции: раскол в ЕС по Украине станет опасным сигналом для США

Разногласия в Европе по поводу оказания помощи Киеву и начала переговоров о вступлении в ЕС шлют неверный сигнал Вашингтону, считает премьер Швеции Ульф Кристерссон. ТАСС

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа демонстрирует признаки раскола, то это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США поддерживали Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами поддерживаем Украину», — сказал политик. Lenta.ru

По словам главы шведского кабмина, ближайшие дни «либо дадут повод для этого беспокойства, либо покажут, что мы все еще едины». Газета.Ru