Лукашенко назвал цели НАТО на постсоветском пространстве

«Как мне докладывают (может быть, у вас другая информация), одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников — дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», — сказал президент Белоруссии.