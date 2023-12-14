Швеция столкнулась с худшей со времен Второй мировой ситуацией с безопасностью

«Я полностью понимаю, что существует обеспокоенность в связи с тем, что эти банды могут просто слоняться повсюду и убивать друг друга и, что еще хуже, убивать других людей. Но мы очень, очень тверды: мы выиграем эту битву», — заявил Кристерссон.