Швеция столкнулась с худшей со времен Второй мировой ситуацией с безопасностью

В Швеции больше не считают страну оплотом безопасности
Швеция столкнулась с худшей со времен Второй мировой войны ситуацией с безопасностью. Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Глава кабмина связывает это не только с опасениями по поводу якобы существующей угрозы со стороны России, но и с преступными группировками, которые действуют в Швеции.
«Я полностью понимаю, что существует обеспокоенность в связи с тем, что эти банды могут просто слоняться повсюду и убивать друг друга и, что еще хуже, убивать других людей. Но мы очень, очень тверды: мы выиграем эту битву», — заявил Кристерссон.
В интервью он также высказал опасения из-за того, что возможный раскол Евросоюза по вопросу вступления Украины в сообщество может стать «неверным сигналом» для США. По его мнению, это может повлиять на решение Конгресса Соединенных Штатов по вопросу выделения финансовой помощи Киеву.