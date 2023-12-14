Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

Киев должен немедленно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Украины. К диалогу власти страны призвала экс-премьер республики, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, из-за ситуации, в которой оказалась Украина, у Киева есть и политические, и юридические основания, чтобы списать имеющиеся займы.

«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю (...). Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно», — заявила политик.