Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева
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Киев должен немедленно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Украины. К диалогу власти страны призвала экс-премьер республики, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, из-за ситуации, в которой оказалась Украина, у Киева есть и политические, и юридические основания, чтобы списать имеющиеся займы.

«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю (...). Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно», — заявила политик.

В конце декабря стало известно, что иностранное финансирование Украины достигло минимума за последние полгода. По данным Минфина республики, за месяц государственный бюджет получил из-за рубежа порядка двух миллиардов долларов.

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