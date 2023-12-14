Староста львовского села залез на памятник советскому воину и не дал его снести

Староста села Смыков во Львовской области залез на памятник советскому воину и не дал его снести. Об этом сообщает местный портал Zaxid.net.

Памятник в селе должны были снести 12 декабря. Однако местный староста Виталий Левицкий залез на памятник и сказал, что не позволит сделать это.

"Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", - заявил он.

Портал отмечает, что до конца 2023 года на Львовщине должны были снести около 200 советских памятников и монументов. По состоянию на середину ноября их осталось около 30.