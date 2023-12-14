Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. Газета.Ru

По его мнению, это будет возможно, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы. Москва24

Ранее глава армянского кабмина заявил, что у Еревана и Баку есть предварительная договоренность о встрече в Брюсселе. ТК "Звезда"