Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. Газета.Ru
По его мнению, это будет возможно, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы. Москва24
Ранее глава армянского кабмина заявил, что у Еревана и Баку есть предварительная договоренность о встрече в Брюсселе. ТК "Звезда"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого отметил, что в Баку не видят каких-либо препятствий для заключения мирного соглашения с Ереваном. По его словам, основной загвоздкой был вопрос об армянском меньшинстве в Карабахе, который Азербайджан считает своим внутренним делом. Алиев подчеркнул, что в соглашение также должен быть включен вопрос и об азербайджанском меньшинстве, изгнанном из Армении 30 лет назад. News.ru