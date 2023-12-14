Премьер Швеции Кристерссон: раскол ЕС по Украине скажется по помощи Киеву

Раскол внутри Евросоюза по вопросу оказания помощи Киеву может быть неверно воспринят в Вашингтоне, ЕС должен показать США приверженность поддержке Украины. Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины", - заявил Кристерссон в преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. По словам главы шведского кабмина, ближайшие дни "либо дадут повод для этого беспокойства, либо покажут, что мы все еще едины". До этого сообщалось, что чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева.