«Как повлияет на шопинг?»: в Сети осудили Зеленскую за жалобы на удары по Киеву
Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, за что получила шквал критики от пользователей соцсети Х.
Так, ей напомнили о постоянных бомбардировках Донбасса с 2014 года и обвинили во лжи вместе с ее мужем Владимиром Зеленским, который заявил, что все ракеты над Киевом якобы были сбиты.
«Поговори со своим мужем, военным-преступником», — написал один из комментаторов.
«Нужно воспользоваться советом Петра Порошенко (экс-президент Украины — прим. «ВМ») и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — прим. «ВМ») в апреле 2022 года или соблюдать Минск-1 и Минск-2», — посоветовал второй.
«Как это повлияет на твой шопинг?» — спросил еще один пользователь.
До этого супруга украинского лидера заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung, что ее муж постоянно ходит в зеленой футболке, так как был не в состоянии надеть что-нибудь другое после начала спецоперации. Это вызвало шквал критики в ее адрес со стороны пользователей Twitter.
Один из них посоветовал Зеленской вместо таких рассуждений о внешнем виде поспособствовать мирному разрешению конфликта без участия США.