Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на удары по Киеву, за что получила шквал критики от пользователей соцсети Х.

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Так, ей напомнили о постоянных бомбардировках Донбасса с 2014 года и обвинили во лжи вместе с ее мужем Владимиром Зеленским, который заявил, что все ракеты над Киевом якобы были сбиты.

«Поговори со своим мужем, военным-преступником», — написал один из комментаторов.

«Нужно воспользоваться советом Петра Порошенко (экс-президент Украины — прим. «ВМ») и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — прим. «ВМ») в апреле 2022 года или соблюдать Минск-1 и Минск-2», — посоветовал второй.

«Как это повлияет на твой шопинг?» — спросил еще один пользователь.

До этого супруга украинского лидера заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung, что ее муж постоянно ходит в зеленой футболке, так как был не в состоянии надеть что-нибудь другое после начала спецоперации. Это вызвало шквал критики в ее адрес со стороны пользователей Twitter.