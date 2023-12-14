Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшее время

Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух стран принципы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично», — заявил премьер на церемонии открытия министерского заседания стран, не имеющих выхода к морю.