Власти США предложили способ отказывать мигрантам на границах

После затянувшихся переговоров Белый дом предложил разрешить погранслужбам разворачивать мигрантов на границах США без проверки документов в особенно загруженные дни. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Пока неизвестно, какое именно число пересечений границы будет считаться предельным. Сенатор от Республиканской партии Том Тиллис, который участвовал в обсуждениях изменений, предложил максимальный лимит в 3 тысячи человек. При этом некоторые демократы настаивают на большем лимите — до 5 тысяч.

В публикации отмечается, что подобными уступками администрация президента США Джо Байдена планирует добиться от республиканских сенаторов поддержки выделения нового пакета помощи Украине.