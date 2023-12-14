Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что западные страны настойчиво заставляли Вооруженные силы Украины наступать, в результате чего те понесли тяжелейшие потери. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление американский миллиардер сделал, комментируя слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, отметившего, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии обороны, в результате чего украинцы понесли тяжелые потери, и сейчас россияне берут под контроль территории.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать», — констатировал Маск.

В 2022 году Киев начал подготовку контрнаступления. Для этого были обучены десятки тысяч солдат, освоена полученная от западных стран военная техника. Наступление началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.