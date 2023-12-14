Заподозренный в шпионаже «бразилец» оказался россиянином

Исследователь из норвежского Университета Тромсё, выдававший себя за за бразильца Хосе Ассиса Джаммарию, признался, что на самом деле он россиянин по имени Михаил Микушин. Об этом сообщает VG со ссылкой на юрисконсульта Никласа Хафсмоу.

О задержании в Норвегии гражданина Бразилии, подозреваемого в работе на российскую разведку, сообщалось в октябре 2022 года. Джаммария-Микушин был задержан по дороге на работу и с тех пор он находится под стражей.

В СМИ появились версии, что на самом деле он — россиянин, работавший под прикрытием.

По словам Хафсмоу, еще в начале расследования полицейская служба безопасности Норвегии направила в посольство РФ запрос, назвав его российское имя и попросив подтвердить или опровергнуть информацию о гражданстве.

Юрист утверждает, что ни дипломаты, ни российские власти это не прокомментировали. После признания мужчины полицейские направили в посольство новый запрос.

Хафсмоу отметил, что после «смены имени» Микушин дважды получил консульскую помощь от российских дипломатов. В посольстве VG ответили, что «консульский отдел не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство».