Генсек правительства Японии объявил о своей отставке

«Есть разные мнения относительно средств ... партий. Из-за этого снижается доверие народа к политике. Есть разные указания и насчет моей собственной отчетности о политических средствах. Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру [Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности», — подчеркнул Мацуно.