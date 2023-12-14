В ЕС намерены договориться о 50 млрд евро для Киева вопреки Венгрии

Лидеры стран Европейского союза намерены на этой неделе достичь соглашения о выделении около 50 млрд евро для Украины, несмотря на угрозу Венгрии заблокировать это решение. Об этом рассказал в интервью Reuters еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Страны ЕС собираются включить в бюджет до 2027 года 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов в виде грантов для Киева. При этом Венгрия не согласна с этим решением.

По словам Хана, это весной США попросили ЕС возглавить долгосрочную поддержку Украины, чтобы сподвигнуть Конгресс сделать что-то аналогичное.

«Я думаю, что в конечном итоге Венгрия также согласится, потому, что это касается и их собственных интересов», — заявил еврокомиссар по бюджету накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он пояснил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы получить больше денег для защиты границ от нелегальных мигрантов, а в проекте бюджета заложены дополнительные 15 млрд евро на эти цели.

«Этот пакет не только для Украины, в нем предусмотрены средства и для защиты границ, а также поддержки таких стран, как Турция, сегодняшних хороших друзей Венгрии», — заявил Йоханнес Хан.

Орбан считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС

При этом, по словам еврокомиссара, если все же договориться не удастся, всегда есть план «Б». Однако он отказался раскрыть, в чем именно тот состоит.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если начнет переговоры с Украиной о вступлении. Однако накануне стало известно, что страны Евросоюза приняли решение разморозить заблокированные ранее 10 миллиардов евро для Венгрии. Ряд экспертов полагает, что Еврокомиссия приняла такое решение, чтобы «задобрить» Орбана.

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