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Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву

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Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского дрона, летевшего на Москву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Золотые резервы России побили новый рекорд

Золотые запасы России достигли рекорда в 151, 9 миллиарда долларов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Центробанк РФ.

Вложения в этот драгоценный металл в ноябре увеличились на 2,2%.

Как отметил регулятор, в физическом выражении запас золота уменьшился в прошлом месяце примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

Кандидат в президенты США предложил сделку по Украине

Урегулирование ситуации на Украине потребует от властей этой страны уступить восточные регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Вивека Рамасвами.

Он заявил, что в случае своей победы добился бы обязательства о том, что Украину не примут в Североатлантический альянс, но только, если российский лидер Владимир Путин «выйдет из военного союза с Китаем».

Политик считает, что конфликт не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.

Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

Президент Молдавии Майя Санду считает, что Россия - недружественная страна, сообщает «Лента.ру».

Она исключает любые дружеские контакты двух стран.

Как отметила глава государства, партнерскими странами могут считаться только те, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан, а «Россия нас шантажирует и угрожает нам».

Трое министров из правительства Японии подали в отставку из-за финансового скандала

В Японии министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки ушли в отставку, сообщает ТАСС.

Это произошло после скандала о нарушении финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Скандал уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%.