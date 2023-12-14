Пока вы спали: обещание кандидата в президенты США по Украине и атака дрона на Москву
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Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву
Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского дрона, летевшего на Москву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
По его словам, о пострадавших и разрушениях ничего не известно.
Золотые резервы России побили новый рекорд
Золотые запасы России достигли рекорда в 151, 9 миллиарда долларов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Центробанк РФ.
Вложения в этот драгоценный металл в ноябре увеличились на 2,2%.
Как отметил регулятор, в физическом выражении запас золота уменьшился в прошлом месяце примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.
Кандидат в президенты США предложил сделку по Украине
Урегулирование ситуации на Украине потребует от властей этой страны уступить восточные регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Вивека Рамасвами.
Он заявил, что в случае своей победы добился бы обязательства о том, что Украину не примут в Североатлантический альянс, но только, если российский лидер Владимир Путин «выйдет из военного союза с Китаем».
Политик считает, что конфликт не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.
Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной
Президент Молдавии Майя Санду считает, что Россия - недружественная страна, сообщает «Лента.ру».
Она исключает любые дружеские контакты двух стран.
Как отметила глава государства, партнерскими странами могут считаться только те, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан, а «Россия нас шантажирует и угрожает нам».
Трое министров из правительства Японии подали в отставку из-за финансового скандала
В Японии министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки ушли в отставку, сообщает ТАСС.
Это произошло после скандала о нарушении финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Скандал уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%.
Как ожидается, в ближайшее время в отставку подаст также генсек кабмина Японии, «второй человек» в правительстве Хирокадзу Мацуно и пятеро замминистров.