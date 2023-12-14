Кандидат в президенты США предложил сделку по Украине

Урегулирование ситуации вокруг Украины потребует от Киева уступить восточные регионы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата в президенты США Вивека Рамасвами.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — сказал он.

Политик добавил, что добился бы обязательства о том, что Украину не примут в Североатлантический альянс, но только, если президент РФ Владимир Путин «выйдет из военного союза с Китаем».