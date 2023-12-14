Италия впервые проведет встречу глав оборонных ведомств стран G7

Италия в 2024 году в рамках своего председательства в Группе семи (G7) впервые проведет встречу глав оборонных ведомств стран "семерки". Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в ходе переговоров в Токио со своим японским коллегой Минору Кихарой.