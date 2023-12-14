Байден обвинил республиканцев в атаке на него

Американский лидер Джо Байден заявил, что республиканцы, которые являются инициаторами расследования в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи, сообщает РИА Новости.

«Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной», — заявил глава государства.

Как считает президент, оппоненты-республиканцы не работают на благо страны, так как «сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи», вместо того, «чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев».

Расследование законодателей Байден назвал «безосновательным политическим трюком», на который теряют время сенаторы. При этом президент подчеркнул, что республиканцы в Конгрессе предпочитают выступать против него, а не принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.