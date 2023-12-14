Байден назвал «политическим трюком» расследование республиканцев об импичменте

Расследование республиканцев в рамках процедуры импичмента является «безосновательным политическим трюком», заявил президент США Джо Байден.

«Вместо того чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня с помощью лжи. Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи», - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на официальном портале Белого дома.

Он подчеркнул, что республиканцы не работают на благо страны, «не занимаются срочными вопросами, а политический трюк не подкреплен никакими фактами».

Напомним, ранее палата представителей одобрила резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента президенту Джо Байдену. Голосование состоялось на фоне того, что сын президента Хантер Байден проигнорировал повестку следователя-республиканца для дачи показаний за закрытыми дверями. Он подтвердил, что готов дать публичные показания в рамках расследования, проводимого Республиканской партией.

При этом республиканцы подчеркивают, что официальное оформление расследования не означает, что импичмент президенту неизбежен. Расследование должно выяснить, получал ли нынешний президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Республиканцы считают, что пока Байден был вице-президентом США в администрации Барака Обамы, он был причастен к зарубежному бизнесу сына, а семья Байдена получала средства от компаний за политическое влияние в интересах бизнеса. Белый дом эти обвинения решительно отвергает.