Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию недружественной страной. Она добавила, что исключает любые дружеские контакты двух государств, в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

По словам Санду, партнерскими странами могут считаться только те, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан.

«Россия нас шантажирует и угрожает нам», — заявила глава государства.