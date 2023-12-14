Трюдо обвинил оппозицию Канады в нежелании помогать Украине

"Одна из сильных сторон, которая была у Канады на мировой [политической] арене за последние два трудных года, заключалась в том, что у нас не было никаких дебатов по поводу [необходимости] поддержки Украины, как в других странах, где ультраправые движения, вдохновленные [политикой] MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании экс-президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС), подрывают поддержку Украины, - сказал он. - Но консервативные лидеры [Канады] принимают аргументы [телеканала] Fox News и Дональда Трампа".