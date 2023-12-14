ЕС потребовал от балканских стран срочного присоединения к его санкциям

Евросоюз потребовал от балканских государств срочно присоединиться к его санкционной политике «ради укрепления сотрудничества», говорится в итоговом заявлении саммита ЕС — Западные Балканы. От балканских стран также ждут изменения внешней политики.

По мере того как мы расширяем сотрудничество с партнерами, мы призываем их обеспечить срочный и стабильный прогресс в направлении полного выравнивания своей внешней политики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая запретительные меры Евросоюза, и действовать сообразно, — подчеркивается в документе.

В ЕС поприветствовали страны, уже показавшие готовность выполнять стратегические обязательства. Они полностью выровняли свою внешнюю политику с политикой Евросоюза. Тех, кто этого еще не сделал, саммит призвал «быстро продвигаться» в данном направлении.

Также в Брюсселе указали на важность «исполнения запретительных мер и предотвращения их обхода». Там считают, что страны, разделяющие взгляды ЕС, подают знак о своей стратегической ориентации.