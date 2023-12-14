Санду заявила о наращивании Молдавией оборонного потенциала

Молдавия продолжит интенсивно наращивать свой оборонный потенциал с помощью западных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Майи Санду.

Санду заявила о наращивании Молдавией оборонного потенциала
© ТАСС

По ее словам, также будет продолжена работа над обеспечением безопасности. Президент указала, что это делается не только за счет Кишинева, но и с помощью зарубежной поддержки. Санду отметила, что у страны есть несколько проектов, связанных с безопасностью, они обсуждаются с внешними партнерами.

«Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте войны в регионе и просим поддержки любого рода, чтобы гарантировать безопасность республики», — подчеркнула глава республики.

12 декабря национальная армия Молдавии получила партию техники от европейского союза. Она доставлена в рамках Европейского фонда мира для подразделений саперов и службы медицинской помощи.

В 2021 году Европейский союз запустил платформу поддержки «Европейский фонд мира», а затем Совет Европы утвердил первый транш помощи молдавской оборонной системе. Первоначально размер финансовой помощи составлял 7 млн евро. Позже общая сумма достигла 87 млн евро. Первый транш по этому проекту получен в мае 2023 года.

Президент Санду призвала выбрать европейские ценности вместо отношений с РФ

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости