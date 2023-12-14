Санду заявила о наращивании Молдавией оборонного потенциала

Молдавия продолжит интенсивно наращивать свой оборонный потенциал с помощью западных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Майи Санду.

По ее словам, также будет продолжена работа над обеспечением безопасности. Президент указала, что это делается не только за счет Кишинева, но и с помощью зарубежной поддержки. Санду отметила, что у страны есть несколько проектов, связанных с безопасностью, они обсуждаются с внешними партнерами.

«Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте войны в регионе и просим поддержки любого рода, чтобы гарантировать безопасность республики», — подчеркнула глава республики.

12 декабря национальная армия Молдавии получила партию техники от европейского союза. Она доставлена в рамках Европейского фонда мира для подразделений саперов и службы медицинской помощи.