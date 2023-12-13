В Нидерландах призвали к сокращению помощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

В Нидерландах призвали к сокращению помощи Украине
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«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — сказал он. По его словам, украинская сторона изо всех сил пытается получить помощь от своих ключевых западных союзников.

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Ранее Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. По словам политика, он на стороне Украины в ее конфликте с Россией, но не считает, что Нидерланды должны предоставлять военную помощь Киеву.

«Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — объяснил он свою позицию.

2 декабря британский журнал Economist сообщил, что Герт Вилдерс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Европейский союз.

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