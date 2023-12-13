В США заявили о намерении добиваться консульского доступа к Курмашевой

Вашингтон намерен добиваться предоставления консульского доступа к арестованной в России редактору «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

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По его словам, в Вашингтоне видели сообщения о возбуждении нового уголовного дела в отношении Курмашевой из-за книги, в которой осуждалась СВО России на Украине. Миллер отметил, что США «внимательно следят» за всем, что касается задержания редактора.

«Опять же, мы добивались предоставления консульского доступа к ней. Власти России его не предоставили. Мы продолжим настаивать на этом», — добавил он.

Глава пресс-службы Госдепа указал, что в РФ подтвердили факт задержания Курмашевой, но официального уведомления не представили. Отвечая на вопрос о том, считают ли власти США редактора «незаконно удерживаемой», он заявил, что в Вашингтоне пока не приняли такого решения.

Напомним, что Курмашеву задержали в РФ в октябре по обвинению в неисполнении установленной законодательством страны обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. На данный момент она находится в СИЗО. Редактор также имеет гражданство США.