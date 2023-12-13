Аэропорт Женевы временно закрыли из-за инцидента

Международный аэропорт в Женеве временно закрыт из-за инцидента на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает газета Barron's со ссылкой на Агентство Франс-Пресс.

Отмечается, что причиной приостановки работы аэропорта стал частный самолет, который вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в ходе инцидента никто не пострадал, однако персонал был занят ликвидацией последствий произошедшего.

На данный момент работа аэропорта остановлена уже более чем на два часа. Кроме того, несколько самолётов были перенаправлены в ближайшие аэропорты.