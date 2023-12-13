Белый дом заявил, что в затапливаемых Израилем туннелях могут быть заложники

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме допускают, что в затапливаемых Израилем туннелях в секторе Газа могут находиться заложники. Его слова приводит «РИА Новости».

Кирби отметил, что часть освобожденных заложников сообщала, что их держали в туннелях.

«Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях», — добавил он.

При этом Кирби отказался подтверждать достоверность сообщений о начале затопления Израилем принадлежащих палестинскому движению подземные туннели морской водой. Он подчеркнул, что США признают за Израилем право на самооборону, но ожидают от них ответственного подхода, в том числе в контексте избежания возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.