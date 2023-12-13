Зеленского просили не делиться с Байденом секретными данными

Советники Владимира Зеленского просили его не делиться важной и секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время посещения Вашингтона после весенней утечки материалов Пентагона. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, утечка секретных данных заставила Киев сомневаться в способности Вашингтона хранить важные секреты. В частности, такую обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского перед его поездкой в США, где он должен был обсуждать военные планы с Байденом.

Согласно информации WP, Зеленскому советовали «не делиться чем-либо с американским президентом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе The Washington Post».