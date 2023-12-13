Комитет защиты журналистов США не стал комментировать удержание СБУ Лиры

Комитет защиты журналистов США не стал комментировать ситуацию с удерживаемым Службой безопасности Украины американцем Гонсало Лирой, там заявили, что этот случай не подпадает под компетенцию организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Ранее журналист Такер Карлсон опубликовал у себя в социальной сети видео, в котором он рассказывал о Лире. В записи он указывал, что американец «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля» за критику Владимира Зеленского. Также Карлсон заявлял, что Белый дом одобряет происходящее, поскольку «хотел бы применить те же стандарты» в США.

«Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов», — ответили в организации на просьбу «РИА Новости» прокомментировать ситуацию с Лирой.