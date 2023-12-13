Комитет защиты журналистов США не стал комментировать удержание СБУ Лиры
Комитет защиты журналистов США не стал комментировать ситуацию с удерживаемым Службой безопасности Украины американцем Гонсало Лирой, там заявили, что этот случай не подпадает под компетенцию организации. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее журналист Такер Карлсон опубликовал у себя в социальной сети видео, в котором он рассказывал о Лире. В записи он указывал, что американец «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля» за критику Владимира Зеленского. Также Карлсон заявлял, что Белый дом одобряет происходящее, поскольку «хотел бы применить те же стандарты» в США.
«Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов», — ответили в организации на просьбу «РИА Новости» прокомментировать ситуацию с Лирой.
Агентство попросило уточнить, почему в комитете не считают деятельность американца журналистикой, если в их региональной программе, на которую в ней ссылались, говорится, что организация определяет «журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн», а Лира делал как раз последнее. В комитете отвечать на этот вопрос не стали.