Комитет защиты журналистов США не стал комментировать удержание СБУ Лиры

Комитет защиты журналистов США не стал комментировать ситуацию с удерживаемым Службой безопасности Украины американцем Гонсало Лирой, там заявили, что этот случай не подпадает под компетенцию организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Комитет защиты журналистов США не стал комментировать удержание СБУ Лиры
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Ранее журналист Такер Карлсон опубликовал у себя в социальной сети видео, в котором он рассказывал о Лире. В записи он указывал, что американец «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля» за критику Владимира Зеленского. Также Карлсон заявлял, что Белый дом одобряет происходящее, поскольку «хотел бы применить те же стандарты» в США.

«Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов», — ответили в организации на просьбу «РИА Новости» прокомментировать ситуацию с Лирой.

Агентство попросило уточнить, почему в комитете не считают деятельность американца журналистикой, если в их региональной программе, на которую в ней ссылались, говорится, что организация определяет «журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн», а Лира делал как раз последнее. В комитете отвечать на этот вопрос не стали.

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