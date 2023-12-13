Новый премьер Польши заявил о желании Зеленского встретиться с ним

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с ним хочет увидеться Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый премьер Польши заявил о желании Зеленского встретиться с ним
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Об этом Туск рассказал на саммите «Европейский союз – Западные Балканы». По его словам, встреча может состояться уже утром 14 декабря.

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«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины – прим. ред.). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — заявил он.

Помимо этого польский премьер добавил, что не понимает, почему Зеленский присутствует на заседании Европейского совета.

«У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», — добавил он.

Напомним, что Дональд Туск официально вступил в должность премьер-министра Польши только 13 декабря.

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