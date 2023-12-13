Новый премьер Польши заявил о желании Зеленского встретиться с ним

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины – прим. ред.). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — заявил он.