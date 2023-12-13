Илон Маск планирует открыть университет в Техасе

Отмечается, что сначала будет открыта школа с уклоном в естественные науки, технологии, инженерию и математику. Затем будет "создан университет, занимающийся образованием на самом высоком уровне". В нем будут работать "опытные преподаватели", а традиционная учебная программа будет сочетаться с "обучением на практике, в том числе симуляциями, тематическими исследованиями, проектной и лабораторной работой".