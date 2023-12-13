Новый премьер Польши сообщил о просьбе Зеленского о встрече с ним

По его словам, он «с большой радостью» встретится с Зеленским. При этом Туск не смог точно ответить на вопрос, где и когда состоится встреча, поскольку формат присутствия Зеленского в Брюсселе пока непонятен. Он допустил, что встреча состоится в четверг, 14 декабря.