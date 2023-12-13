СМИ назвали неожиданного бенефициара конфликта на Украине

Одним из главных бенефициаров от конфликта на Украине стал президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет колумнист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.

По мнению автора, азербайджанский лидер получил значительные выгоды от создавшейся ситуации в сфере экономики. Ему удалось в июле 2022 года подписать соглашение с Евросоюзом об удвоении поставок природного газа странам ЕС.

Бюджет республики получил в 2022 году порядка $35 млрд долларов при том, что годом ранее Баку удалось заработать только $19,5 млрд, заметил колумнист.

Россия на протяжении многих лет защищала Армению от посягательств Азербайджана, пояснил Чемпион. Он добавил, что в 2022-2023 годах Москва сосредоточилась на решении украинского вопроса, перестала внимательно следить за событиями на Кавказе, что позволило Алиеву решить проблему Карабаха.

На фоне крупных экономической и военных побед президент назначил на следующий год досрочные выборы, чтобы «извлечь выгоду из патриотической эйфории, украсив сцену своим третьим десятилетием пребывания у власти», констатировал эксперт.