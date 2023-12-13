Болгарские депутаты назвали друг друга фашистами при обсуждении помощи Киеву

Депутаты Народного собрания Болгарии при обсуждении финансовой помощи Украине стали называть друг друга фашистами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

Ранее болгарский парламент одобрил гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиардов евро. Согласно ему, София должна предоставить более 16 миллионов евро.

Данное решение вызвало гнев оппозиции и привело к взаимным обвинениям между депутатами в фашизме и предательстве национальных интересов. Самый ярый спор разгорелся между лидером пророссийской партии «Возрождение» Костадином Костадиновым, заместителем спикера Росицей Киривой и сопредседателем фракции ПП-ДБ Атанасом Атанасовым.

В частности, первый указал, что Болгария итак передала Украине «миллиарды».

«И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки. Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — отметил Костадинов.