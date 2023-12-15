Медведчук: падение интереса к Украине показывает крах попыток США доказать гегемонию

Тема Украины уходит из мировой повестки, уступая другим новостям. Это означает провал того политического шоу, которое организовали на украинской теме США с целью в очередной раз доказать свою гегемонию, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" Медведчук обратил внимание на то, что, как следует из данных сервиса Google Trends, Украина не вошла в десятку наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2023 год, уступив в рейтинге новостей не только теме конфликта в секторе Газа, но даже войне в Судане.

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"Самое дорогое политическое шоу в истории с никчемным актером [президентом Владимиром] Зеленским и никудышным продюсером [президентом США Джо] Байденом провалилось", - заявляет Медведчук.

По его словам, после такого падения хорошо видно, что интерес к украинской теме изначально создавался искусственно и обвалился сразу, как только "иссяк ручеек" средств на ее раскрутку.

"США решили на украинской теме сделать образцово-показательное шоу, потому наняли профессионального шоумена Зеленского и начали его раскручивать. Смысл шоу заключался в том, чтобы доказать гегемонию США и возможность жестоко наказать тех, кто в этом засомневается. Сегодня это самое дорогое политическое шоу в истории, поскольку в него уже вложили более $200 млрд", - пишет Медведчук.

По его словам, огромные инвестиции Байдена в Зеленского не оправдались.

"Байден не скрывал, что рассчитывал на то, что огромные потери в живой силе во время военного конфликта вызовут беспорядки в России, ослабят ее и вернут в вассальную зависимость от Запада, прежде всего США. Но не сработали ни санкции, ни оголтелая пропаганда, ни западное "чудо-оружие", - отмечает он. США не удалось загнать Россию в капкан и поставить на колени перед Западом, заявил политик.

В итоге Украина сейчас для ЕС и НАТО становится обузой как в экономическом, так и в военном смысле, отмечает Медведчук. По его словам, это хорошо продемонстрировал последний визит Зеленского в США, который окончился не овациями, а провалом.

"Актерское кривляние Зеленского не помогло: тех денег, что он выпрашивал раньше, ему уже никогда не видать. А это значит, что окончательный крах государственности Украины не за горами", - считает политик.