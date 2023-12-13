В Минске рассказали об отношениях между Белоруссией и Польшей
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у его страны «практически нет» отношений с Польшей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское агентство Белта.
По словам Тертеля, отношения между странами находятся на «беспрецедентно низкой точке». При этом глава КГБ не стал прогнозировать, наладятся ли они после формирования нового правительства в Польше.
«Сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке. Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска. Наоборот, глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий. К сожалению, ответной реакции не было», — заявил он.
Тертель также добавил, что Минск всегда готов к любому диалогу между странами.
«Я считаю, что шанс перевернуть страницу и начать с чистого листа есть. Мы к этому готовы», — добавил он.
Ранее Иван Тертель также заявил, что Запад перестал выполнять данные Украине обещания.