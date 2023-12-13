В Минске рассказали об отношениях между Белоруссией и Польшей

«Сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке. Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска. Наоборот, глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий. К сожалению, ответной реакции не было», — заявил он.