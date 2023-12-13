В Газе заявили о тысячах больных раком, которые остались без лечения

Около девяти тысяч больных раком в секторе Газа остались без возможности лечения после обстрела единственного в анклаве онкологического госпиталя со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что речь идет о Турецком госпитале дружбы — единственной онкологической больнице, которая находится на территории анклава.

«У нас девять тысяч больных раком в секторе Газа, они были брошены без медицинского лечения после обстрела онкоцентра», — сказал аль-Кудра.