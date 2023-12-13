В Газе заявили о тысячах больных раком, которые остались без лечения
Около девяти тысяч больных раком в секторе Газа остались без возможности лечения после обстрела единственного в анклаве онкологического госпиталя со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что речь идет о Турецком госпитале дружбы — единственной онкологической больнице, которая находится на территории анклава.
«У нас девять тысяч больных раком в секторе Газа, они были брошены без медицинского лечения после обстрела онкоцентра», — сказал аль-Кудра.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.