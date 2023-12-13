Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

Ни один беженец, прибывший в Финляндию через восточную границу с Россией, не получил убежища. О том, что местная миграционная служба рассматривает в ускоренном порядке более 100 заявлений, сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным газеты, за октябрь и ноябрь 2023 года в Финляндию из России прибыли 958 лиц более чем 30 национальностей, запросивших международную защиту.

Однако ни один из них до сих пор не получил положительного решения, отмечает источник. Кроме того, известно, что более десяти человек получили отказы.