В ХАМАС допустили переговоры по заложникам только после прекращения боёв
В движении ХАМАС подтвердили, что возобновление переговоров по обмену заложников возможно только после прекращения Израилем боевых действий.
Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.
«Переговоры по поводу какой бы то ни было сделки по обмену заложников (возможны. — RT) только после полного прекращения агрессии», — приводит его слова ТАСС.
Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что в Израиле подтвердили гибель двух заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.