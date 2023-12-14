В ХАМАС допустили переговоры по заложникам только после прекращения боёв

В движении ХАМАС подтвердили, что возобновление переговоров по обмену заложников возможно только после прекращения Израилем боевых действий.

В ХАМАС допустили переговоры по заложникам только после прекращения боёв
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Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

«Переговоры по поводу какой бы то ни было сделки по обмену заложников (возможны. — RT) только после полного прекращения агрессии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что в Израиле подтвердили гибель двух заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.