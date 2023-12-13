Сын Байдена согласился на дачу показаний по делу о президентском импичменте
Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что согласен на дачу показаний перед комитетом Палаты представителей по возможному делу о президентском импичменте. Об этом Читать новость полностью ПРАЙМ.
Помимо этого Хантер Байден заявил, что его отец никогда не принимал участия в его деловых операциях. Все подобные обвинения он назвал безосновательными, а попытки привлечь отца к ответственности — «непорядочными».
«Мой отец не принимал финансового участия в моем бизнесе ни когда я был практикующим юристом и членом совета директоров Burisma, ни во время моего сотрудничества с китайским частным бизнесменом, ни во время инвестирования как на родине, так и за рубежом», — заявил он.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов на порно и проституток.