Сын Байдена согласился на дачу показаний по делу о президентском импичменте

«Мой отец не принимал финансового участия в моем бизнесе ни когда я был практикующим юристом и членом совета директоров Burisma, ни во время моего сотрудничества с китайским частным бизнесменом, ни во время инвестирования как на родине, так и за рубежом», — заявил он.