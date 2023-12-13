В Бронксе (район Нью-Йорка) произошел сильный пожар. Пострадали несколько магазинов, парикмахерская и клининговая компания, пишет New York Post.

По данным газеты, пожар начался в Bunn's Deli Cold Cut City на пересечении Западной 231-й улицы и Бродвея в Кингсбридже (северо-западная часть Бронкса).

На роликах, выложенных очевидцами в интернете, заметно огромное пламя и столбы густого черного дыма, поднимающиеся в воздух. Кроме того, на кадрах видео огромное количество пожарных сражается с огнем.

Журналисты уточнили, что мясной магазин, рынок морепродуктов, пиццерия, цветочный магазин, клининговая компания, парикмахерская и предприятие по подготовке налоговых деклараций были уничтожены огнем или получили повреждения от воды в результате тушения пожара.

По предварительным данным, пострадал только один человек, его госпитализировали.

В общей сложности, в тушении пожара и спасении жителей были задействованы порядка 200 специалистов экстренных служб, сообщает USA Today.

«В настоящее время ведется расследование пожара, у нас нет установленной причины. Операция будет длительной», - отметил Том Каррао, заместитель начальника пожарной охраны полиции Нью-Йорка.