Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Норвегии Гаральдом V. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

« Осло . Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Благодарю норвежский народ, правительство и парламент за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране», — говорится в сообщении.

Также в посте Зеленский выразил отдельную благодарность Норвегии за начало в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что заявления Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины в этом году не сдали ни одного населенного пункта, являются попыткой обмануть западных спонсоров, чтобы получить новое финансирование.