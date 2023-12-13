В США отреагировали на масштабную утечку данных по Украине

Американские чиновники пришли в ярость, узнав об утечке секретной информации, которая произошла весной 2023 года, о собранных на Украине разведывательных данных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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В издании отметили, что в апреле 2023 года в интернет было слито около 50 секретных документов, в которых говорилось, в том числе о конфликте на Украине.

«Мы были ошеломлены и в ярости», — сообщил американский чиновник.

При этом в тот момент Пентагон и Белый дом не имели представления о масштабах утечки, поэтому министр обороны США Ллойд Остин «немедленно учредил целевую группу, задачей которой было выявить и смягчить ущерб», говорится в тексте. Ее представители стали сразу запрашивать у СМИ информацию о планирующихся публикациях, где фигурировали секретные материалы, и таким образом отслеживали конкретные документы. В то же время правоохранители пытались определить виновника утечки.

«Главная проблема заключалась в том, что некоторые материалы косвенно или прямо указывали на широкий спектр средств, с помощью которых американские спецслужбы получают информацию, включая спутниковое наблюдение, прослушку и шпионаж. Кроме того в слитых документах раскрывалась информация, которой поделились с США страны-партнеры, что потенциально ставило под угрозу отношения по обмену разведданными», — отмечается в тексте.